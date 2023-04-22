شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "بعد الشر" لـ على ربيع يقترب من مليون ونصف بعد يومين عرض فى عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتل فيلم "بعد الشر" بطولة على ربيع المركز الثالث في إيرادات أفلام عيد الفطر، حيث حصد أمس الجمعة أول أيام عيد الفطر إيرادات في السينمات بلغت مليون و342 ألف جنيه، ليكون إجمالى إيراداته خلال يومين منذ وقفة عيد الفطر بلغت مليونًا و490 ألف جنيه.

فيلم "بعد الشر" تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبد الوهاب وبطولة على ربيع، ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبد الجليل، سليمان عيد، هالة فاخر، ألفت عمر وضيفة الشرف ملك قورة، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى ويجسد على ربيع خلال الأحداث شخصية طيار يقابل العديد من المواقف الكوميدية.

وكان آخر أعمال على ربيع فيلم "زومبى" الذى تم عرضه فى عيد الفطر الماضى، وشارك فى بطولته حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، ويزو، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، بسنت أحمد صيام، وليد أبو المجد، سامى مغاورى، ومحمود السيسى وضيف الشرف عمرو عبد الجليل، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح.

وفى سياق آخر انتهى على ربيع تصوير مسلسله الجديد "نصى الثانى" المكون من 10 حلقات، والذى يخوض به ربيع تجربه دراما المنصات للمرة الأولى، وتدور أحداث العمل خلال حلقات حلقات منفصلة متصلة كل حلقة يقابل على ربيع فتاة جديدة يقع في حبها وتجمعهما العديد من المواقف الرومانسية الكوميدية.