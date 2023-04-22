أغاني عيد الفطر 2023| عبد المجيد عبد الله يسجل أكثر من 180 ألف مشاهدة بـ "مكانك"

ياسر رشاد - القاهرة - سجل الفنان عبد المجيد عبد الله بأغنيته الجديدة "مكانك"، أكثر من 180 خلال يوم واحد، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

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تفاصيل أغنية مكانك عبد المجيد عبد الله

تم طرح الأغنية بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر المبارك، وتقول كلماتها"لايهمك حبيبي شف مكانك هنا

بين ضلعين قلبي ياحبيب العيون

كل ماقالت احبك قال قلبي وانا

انتخاشر غلاك الي ذبحنا بهون

اخذك من خيالي في خيالي سنه

تاخذ الحب كله او عشانك تمون

من هو مثلك ومثلي من مثل حبنا

انت ياحلى حكايه وانت احلى جنون

هات يدك بيدي خلنا وحدنا

خلها حب وانسا من تكون واكون

كل قصة محبه تبتدي باسمنا

يبتدون بمحبتنا ولا ينتهون

كانت أحدث أغاني عبد المجيد عبد الله من خلال هلا بدفى روحي، وتقول كلماتها"هلا بدفى روحي … اشتقت لك بالحيل في ها العتم والليل … اشعلت قلبي سراج توي اقول محتاج … لصوتك الغايب مالي ترى اصحاب …

الا دفى صوتك وش ياترى الاخبار … كيفك وش اللي صار طولتي بالأسفار …. وش ياترى الاخبار يا مناديه لبيه …. و يا مناديه سمّي صوتك جسر مدّيه … أعبِر نهر عمري كان الزمان سكوت ….. وضيٌ الشموع يموت اهلاً هلا بهالصوت ….. هلا بدفى روحي هلا بدفى الايام … وكل الوله والبوح انا انتظرتِك صوت … و الا انتظرتِك روح وش ياترى الاخبار … كيفِك وش اللي صار طولتي بالأسفار …. وش ياترى الاخبار يا مناديه لبيه …. و يا مناديه سمي صوتك جسر مدّيه … اعبر نهر همي