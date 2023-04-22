تامر حسني يستعد رومانسيته مع جمهوره..فيديو

ياسر رشاد - القاهرة - طرح الفنان تامر حسني مجموعة من أغنياته الرومانسية التي قدمها خلال مسيرته الفنية، برؤية موسيقية جديدة، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

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بلغت مدة المقطع أكثر من 10 دقائق، قدمها تامر حسني لجمهوره تزامنًا مع احتفالات عيد الفطر المبارك.

كانت أحدث أغاني تامر حسني من خلال "حياتنا"، التي حققت أكثر من 7 ملايين مشاهدة، وتقول كلماتها"

في حب يعجزك بدري حب يموتك جواك و إيد تتمد تمسكها تغمي عينيك تقوم خانقاك في وش يبان ملاك طيب في ضهرك يتقلب إبليس في حد بتشتريه غالي و هو قصاد

مرايته رخيص و هو قصاد مرايته رخيص ! حياتنا عباره عن أشخاص ما بين غاليين و حبه رخاص في ناس بتزود الواحد و ناس عايشه بتاخد و خلاص ما بين الصح و المفروض بنتعود على المرفوض في كام واحد في تعبك غاب و كام واحد فضل موجود .. في حلم بيختفي و يمشي و وقت بيتسرق ببلاش في واحد عاش و مافهمش