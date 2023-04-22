عائلة حمادة فتح الله وجعفر العمدة في سهرة خاصة بـ "واحد من الناس"

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف الإعلامي عمرو الليثي، أبطال مسلسل "جعفر العمدة" في احتفالية فنية خاصة بمناسبة عيد الفطر المبارك، مساء اليوم السبت في برنامج "واحد من الناس"، على شاشة الحياة .

ويحل كل من الفنان عصام السقا، طارق النهري، جوري بكر، مديحة البكري، دعاء الحكم، وأحمد عبد الله، ضيوف البرنامج.

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وتتناول الحلقة ولأول مرة أسرار وكواليس مسلسل "جعفر العمدة" وردود الفعل وأجواء التصوير، وسعادتهم بالنجاح الكبير للمسلسل والإشادة من النقاد والجماهير داخل وخارج مصر، وكواليس العمل مع النجم محمد رمضان والمخرج محمد سامي.





وتدور قصة مسلسل جعفر العمدة في السياق الاجتماعي والدرامي الشيق في حي السيدة زينب، حيث يتزوج جعفر من أربع نساء، وتحوي عروض المسلسل العديد من الأحداث المشوقة فمن بينهما أن جعفر سيعيش

مأساة كبيرة في حياته، وهذا نتيجة اختطاف ابنه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إن كان حي أو أصابه مكروه.





خلال توالي الأحداث في المسلسل سيضطر جعفر الكذب على عائلته، حيث إنه قال لهم أنه توفي منذ أكثر من 20 عامًا، وستجمعه قصة حُب بالفنانة زينة التي تُجسد شخصية عايدة.

أبطال مسلسل جعفر العمدة رمضان 2023

شارك نخبة من كبار الفنانين المصريين في عمل مسلسل جعفر العمدة رمضان 2023، فهو يُعد ثالث أعمال النجم محمد رمضان مع نفس المخرج على التوالي، فنوضح قائمة أبرز