عمرو دياب في الأكثر بحثًا بسبب "الحفلة"

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر الهضبة عمرو دياب، قائمة الأكثر بحثًا على موقع التدوينات الأشهر عالميًا "تويتر"، وذلك بأحدث أغنياته "الحفلة"، والتي طرحت أول أيام عيد الفطر المبارك.

الحفلة.. عمرو دياب يعايد جمهوره أغنية جديدة

قرر الهضبة عمرو دياب أن يفاجئ جمهوره ويعايده بـ "الحفلة"، وهى أغنية مبهجة مناسبه لأجواء احتفالات عيد الفطر المبارك، طرحت عبر إحدى منصات الإستماع الشهيرة.

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الأغنية من كلمات أحمد مرزوق ولحن وتوزيع محمد قماح وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

وتقول كلمات الأغنية :

"أيوة جاي شوف الحفلة دي حلوة ازاي

ودقة طبلة ولعب الناي

كله بيرقص وبيغني

كله قايل للهم باي باي

شوف السمرا دي عاملة ازاي

ولا البيضا ان مش فتاي

احلى بنات في الكون حواليا

تقولش بقيت سلطان بروناي ".

كان عمرو دياب قد طرح أخيرًا، أغنية "شكرًا من هنا لبكرة"، والتي طرحت في رمضان لصالح إحدى الشركات الكبرى للمحمول في مصر.

وتقول كلماتها: "في لحظة عايزة اللي يعدل ميلك، ويسند يشيلك في وسط زحمة حياته يجيلك يوصل في ثانية..

يسبق بخطوة يحميك بقوة.. مالكش إلا هو في حد لما تخبط هيفتح يقابلك ويفرح من قلبه عايز يشوفك بتنجح يساعدك بفكرة.. معاك خطوة خطوة ده ماسابكش مرة.. امبارح وبكرة في حياتنا ناس هما الأساس ثابتين معانا مهما إيه يجرى في حياتنا ناس هما الأساس حقيقي شكرًا من هنا لبكرة دايمًا في ضهري ده صاحب عمري ده كنز ده رزق ده طوق نجاه بيرد غيبتي لو جابوا سيرتي، ومفيش حد بيفرق معاه بتجيلي فكرة بتطق فجأة.. هى المكالمة فيقولي يلا في حياتنا ناس هما الأساس ثابتين معانا مهما إيه يجرى في حياتنا ناس هما الأساس حقيقي شكرًا من هنا لبكرة".