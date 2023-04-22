العيد فرحة.. ورش فنية وألعاب ترفيهية وأراجوز لأطفال الخيالة

ياسر رشاد - القاهرة - "العيد فرحة" ورشة فنون تشكيلية لرسوم الأطفال أقامتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة ضمن عدد من الفعاليات الثقافية والفنية، أمس الجمعة، أول أيام العيد، لأبناء منطقة الخيالة إحدى مناطق الإسكان الآمن بديل العشوائيات، احتفالاً بعيد الفطر المبارك.

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تضمنت فعاليات الاحتفالية التي جاءت بعنوان "العيد فرحة" ورشة فنون تشكيلية لرسوم الأطفال نفذتها عبير شلتوت، وورشة رسم على الوجه نفذها هاني ناجح، وورشة عمل حظاظات من الخرز نفذتها منى عبد الوهاب إضافة إلى ألعاب ترفيهية وفقرة أراجوز.

وأدارت الدكتورة جيهان حسن مدير عام ثقافة الطفل والمشرف على البرنامج

الثقافي لمناطق الإسكان البديل، حوارا عن مظاهر الاحتفال بالعيد، وما هي دلالته وما أهميته المعنوية، وعرضت بعض سبل التعاون وحب الغير ومنح السعادة للآخرين في مثل هذا اليوم.

البرنامج تنظمه ثقافة الطفل بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى ويتضمن تنفيذ عدة فعاليات بمنطقة الخيالة وأهالينا وروضة السيدة زينب خلال عيد الفطر استمرارا لبرنامج قصور الثقافة المقدم لأبناء الإسكان الآمن بديل العشوائيات.