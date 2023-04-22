شكرا لقرائتكم خبر عن مى كساب بعد نهاية مسلسل جعفر العمدة: شكرًا على النجاح الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الفنانة مى كساب الشكر للجمهور على ردود فعلهم بعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل جعفر العمدة، كما وجهت الشكر لكل فريق عمل المسلسل، معبرة عن حزنها لافتقدها لهم بعد نهاية المسلسل.

وكتبت مى كساب، عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "ألف حمد وشكر لله العلي الكريم علي النجاح الكبير شكرًا للجمهور الكريم علي كل الحب والتقدير والشكر الكبير للمخرج العظيم محمد سامي سبب النجاح الكبير ده لينا كلنا مخرج الشعب وشكرًا للنجم الكبير الجدع صاحب الموهبة الكبيرة المنفردة محمد رمضان واحد بس مالوش مثيل شكرًا لكل طاقم العمل أمام الكاميرا وخلفها من أحسن وأحب الناس إلي قلبي".

وتابعت:"مبروك علينا النجاح وأخيرا شكرا للمنتج الكبير الواعي المثقف محمد السعدي وكل العاملين بالشركة المتحدة وشركة ميديا هب وشكرًا للصحفيين والنقاد الكبار اللي دعمونا جمهوري الحبيب شكرًا من كل قلبي ويارب كل سنه مع بعض نمتعكم ونكون عند حسن ظنكم".



مى كساب

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، ولديه 3 زوجات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.