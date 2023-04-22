شكرا لقرائتكم خبر عن دياب: محمد شاكر خضير وبشوى روزفلت يرصدان الجمال فى كادراتهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل النجم دياب ضيفًا على تليفزيون الخليج 365 مع على الكشوطى رئيس قسم الفن، وتحدث من خلال اللقاء عن مشاركته فى مسلسل "تحت الوصاية".

وقال دياب: "أتشرف أنى اشتغلت فى مسلسل تحت الوصاية والمخرج محمد شاكر خضير تعب أوى فى التصوير لا تصوير المسلسل كان صعب جدًا فوق الخيال وبذل مجهود غير طبيعى والكل كان عظماء عشان يطلعوا عمل بالشكل ده".

وتابع فى حديثه: "اتحمست للمسلسل بسبب صحابى منهم المخرج محمد شاكر خضير وهو كلمنى على المسلسل وكان نفسى اشتغل مع مخرج بالقيمة دى و تانى يوم قعدت مع خالد و شيرين دياب وتسلم أيديهم على المسلسل وكمان من بطولة منى زكى وفكرة انى هقف أمثل قدمها فى عمل عليه اسمها ودى حاجه كبيرة أوى ووجودى وسطهم هيكربنى ويزودنى قيمة وبيشوى روزفلت مدير تصوير عبقرى وتحب تشوف نفسك بالعدسة بتاعته هو ومحمد شاكر خضير صيادين جمال".

مسلسل تحت الوصاية تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة النجمة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.