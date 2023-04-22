محمد صلاح يتصل بهالة صدقي لهذا السبب!

كتب امير فتحي في السبت 22 أبريل 2023 06:50 صباحاً - كشفت الفنانة هالة صدقي عن مكالمة خاصة تلقتها من محمد صلاح لاعب كرة القدم المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي.

ونشرت هالة صدقي صورة من “فيديو كول” بينها وبين محمد صلاح ليبارك لها على مسلسل “جعفر العمدة” وشخصية “صفصف”.

وكتبت هالة صدقي: العيد عيدين بمعايدة مو صلاح حبيب قلب صفصف من جوه، الملك والملكة لما يعيدوا ويباركوا لبعض لغة ملوك كل سنة وانتوا طيبين، وأجمل عيد لمو صلاح.

وكان محمد صلاح كشف عن المسلسلات التي يشاهدها في رمضان من خلال فيديوهات عبر خاصية القصص القصيرة في حسابه على انستغرام حيث يشاهد مسلسل “جعفر العمدة” و”الكبير أوي 7″.

وتقدم هالة صدقي شخصية “صفصف” والدة “جعفر العمدة” وحققت نجاحا كبيرا بهذه الشخصية حيث لقبها الجمهور بـ”الملكة”.

ومسلسل “جعفر العمدة” تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، عصام السقا، مجدى بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنه، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في إطار اجتماعى شعبى.