شكرا لقرائتكم خبر عن السيناريست هاني سرحان: استعنت بباحثين ومراجع لأعود إلى عالم "سوق الكانتو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السيناريست هاني سرحان مؤلف مسلسل "سوق الكانتو" في تصريح لـ ”الخليج 365” إنه فكرة العمل الذي عرض في رمضان الماضي جاءت لرغبته في الكتابة عن سوق البالة "وكالة البلح"،إذ استهوته الفكرة كثيرا.

وأضاف هاني سرحان: استعنت بباحثين والعديد من المراجع والكتب، ورجعت إلى هذا العالم الخاص بشخصياته وحكاياته، وحرصت على أن أنقل أيضا صورة للأماكان المحيطة به مثل شارع عماد الدين ومحلات التياترو، وأيضا الجالية اليونانية في الإسكندرية والأجواء التي كانت تتميز بها وتنوع الجنسيات.

أبطال مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة، وسط حكايات عن السوق يعود تاريخها لوقت مضى، كما تنشأ بين طه القماش وراوية قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.