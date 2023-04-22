شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكي لـ"نهاد أبو القمصان": "يارب يحصل تغير ينصف ملايين زى حنان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة منى زكي عبر ستوري فيس بوك، تعليق نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، على مصير ياسين وفرح أبناء حنان في مسلسل تحت الوصاية والذي لعبت فيه مني زكي دور الأم وأن الواقع أصعب مما يتخيل البعض، وعلقت مني زكي قائلا: "يارب يحصل أي تغير ينصف ملايين زي حنان".

وكانت نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، نشرت عبر حسابها على موقع فيس بوك، تعليقا على نهاية مسلسل "تحت الوصاية"، حيث أوضحت مصير ياسين وفرح أبناء حنان، منى زكى فى المسلسل، حيث كتبت: "الأم اتسجنت ليه؟ الأم اللى نجحت فى إدارة أموال ولادها وعملت مطعم اتسجنت بتهمة السرقة لأنها أخدت أموال القصر بدون موافقة من النيابة الحسبية، والعم كان ممكن تنازل عن البلاغ بس محدش بيطمع وفجأة يطلع ملاك ويتنازل".

وأضافت أبو القمصان: "مين هيصرف على العيال؟ قانونا الإنفاق مسئولية عمهم لأنه الوصى وحتى لو مش وصى لأنه قرابة من جهة (العصب)، ولأن العم فاشل فى إدارة حياته أصلا ومش عارف يصرف على نفسه ويتجوز فغالبا مش هيعرف يصرف على الولاد طيب يروحو لخالتهم؟ خالتهم مش بتشتغل، وجوز خالتهم مش ملزم يصرف عليهم أو ربما معندوش إمكانية يصرف فغالبا الأولاد هيتحطوا فى دار رعاية".

واستكملت: "ممكن البعض يشوف دا صعب قوى أو خيال مؤلف لكن فى الواقع وفى المحاكم حكايات صعبة أصعب من كدا كمان، ولما بنحكى للمؤلفين عن اللى بيشوفو فى الواقع بيتصدمو ا ولأن قوانينا من أيام أهل الكهف، ومسلسل تحت الوصاية حطنا قدام مراية قانون من ضمن قوانين كثيرة قوى أقل ما يقال عليها (سيئة)."

مسلسل تحت الوصاية تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة النجمة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسرى، وعدد آخر من الفنانين وعرض على شاشة قناة dmc وdmc دراما ومنصة watch it.

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية فى إطار اجتماعى من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهى ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذى يعمل هو وأسرته فى مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ فى مواجهة المشاكل التى تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلى عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.