ايقاف الممثل السوري وسام فارس بعد شجاره مع رجل امن لبناني.. فيديو

كتب امير فتحي في السبت 22 أبريل 2023 03:50 صباحاً - أوقفت الأجهزة الأمنية اللبنانية الممثل السوري وسام فارس إثر شجار وقع بينه وبين شرطي في مصلحة تسجيل السيارات بالنافعة في بيروت يوم الأربعاء الماضي.

وظهر الممثل في مقاطع منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي وهو في مشادة جسدية مع الشرطي كان يحاول تنظيم الزحمة الكبيرة أمام مصلحة تسجيل السيارات.

وطالب عدد من الفنانين اللبنانيين بالإفراج عن وسام فارس، عقب تداول أنباء تشير إلى أنه سيبقى رهن التوقيف حتى يوم الثلاثاء المقبل بانتظار قرار المدعي العام.

يذكر أن وسام فارس ظهر مؤخرًا في دور “بلال” بمسلسل “وأخيرًا” الذي عرض في النصف الأول من شهر رمضان، بطولة نادين نجيم وقصي خولي، وكذلك المسلسل التاريخي السوري “سفربلك”، وهو من إخراج الليث حجو وبطولة عابد فهد، ديمة الجندي، فادي صبيح، أنس طيارة، بيو شيحان وعبدالرحمن اليماني.