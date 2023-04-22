شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار يلتقى بجمهور فى الساقية نهاية شهر أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى الفنان على الحجار حفلاً غنائيًا يوم 29 أبريل الجارى بساقية الصاوى فى الزمالك.

ويقدم على الحجار خلال الحفل عددًا من أشهر أغنياته ومنها: "فجر بلادى" و"الميدان" و"الشهيد" و"ورد بلدى" و"قلب الحبيب" و"مكتوبالى" و"غزالة" و "الزين والزينة" و"لو تعرفى" و"من غير ما تتكلمى" و"سمرا وبعيون كحيلة" و"أسهر لك".

أكد النجم الكبير علي الحجار في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه يتعاون مع الملحن فاروق الشرنوبي في أغنية ضمن ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "بطلة حكايتي" وذلك بعد غيابهم حوالي 20 عاما.

وأضاف في تصريحاته انه سعيد بالعمل معه واصفًا اياه أنه موسيقار كبير حقق نجاحًا كبيرًا مع نجوم الزمن الجميل ويتمنى أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور، مشيرًا أنه عندما تحدث معه الشاعر جمال بخيت عن الاغنية وافقت على الفور ونجحنا قبل ذلك في عدة اغانى مهمة .

وأكد النجم الكبير علي الحجار، أن المرأة في حياته لها دور كبير جدًا، وخصوصًا والدته التي تحملت ظروف صعبة كثيرة مع والده الراحل إبراهيم الحجار الذى كان يتميز بالرضا طول الوقت، وراضى وفرحان لما حد يقول له الله الأغنية دى لحنها حلو، والحمد لله أخواتى زى والدى راضيين بكل شيء.

وأضاف الحجار أن شقيقه الراحل الملحن أحمد الحجار لم يأخذ مكانته إعلاميًا، كما أن الراحل عمار الشريعى كان يقول "مش بعمل حساب غير لأحمد الحجار".

وأشار أن هدى زوجته سبب كبير في نجاحه عندما تزوجها من 20 عامًا، خصوصًا أنها دائمًا طول الوقت تساندنى وتدعمنى وتقول لى لابد أن يكون عندك أمل في الحياة.

واحتفى ”الخليج 365” بمشوار النجم الكبير علي الحجار في ندوة فنية تحدث من خلالها عن كواليس ألبومه المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، والذى يحمل اسم "بطلة حكايتى"، فيما تحدث عن تعاونه مع الموسيقار فاروق الشرنوبى فى الألبوم بعد غيابهم أكثر من 20 عامًا.

كما تحدث عن غيابه عن التمثيل، وتتطرق خلال الندوة عن تقديمه تتر مسلسل "جزيرة غمام" فى موسم رمضان الماضى، ومدى نجاحه وتعلق الجمهور به، وتناولت الندوة عددا من الأغانى التي قدمها في مشواره منها "الزين والزينة" و"عارفة" و"مسألة مبدأ" وغيرها.

وحرص الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلسي إدارة وتحرير الخليج 365، ورئيس التحرير التنفيذي الكاتب عبد الفتاح عبد المنعم، والناقدة علا الشافعى مديرة التحرير المشرف على قسم الفن وتليفزيون الخليج 365، وقيادات من الخليج 365، وعلي الكشوطى رئيس قسم الفن، وزملاء القسم جمال عبد الناصر وزينب عبد اللاه ومصطفى القصبي وباسم فؤاد ولميس محمد، على استقبال الحجار داخل صالة تحرير الجريدة.".

: "فجر بلادى" و "الميدان" و"الشهيد" و "ورد بلدى" و "قلب الحبيب" و "مكتوبالى" و"غزالة" و "الزين والزينة" و"لو تعرفى" و"من غير ما تتكلمى" و"سمرا وبعيون كحيلة" و"أسهر لك

أكد النجم الكبير علي الحجار في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه يتعاون مع الملحن فاروق الشرنوبي في أغنية ضمن ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "بطلة حكايتي" وذلك بعد غيابهم حوالي 20 عاما.

وأضاف في تصريحاته انه سعيد بالعمل معه واصفًا اياه أنه موسيقار كبير حقق نجاحًا كبيرًا مع نجوم الزمن الجميل ويتمنى أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور، مشيرًا أنه عندما تحدث معه الشاعر جمال بخيت عن الاغنية وافقت على الفور ونجحنا قبل ذلك في عدة اغانى مهمة .

وأكد النجم الكبير علي الحجار، أن المرأة في حياته لها دور كبير جدًا، وخصوصًا والدته التي تحملت ظروف صعبة كثيرة مع والده الراحل إبراهيم الحجار الذى كان يتميز بالرضا طول الوقت، وراضى وفرحان لما حد يقول له الله الأغنية دى لحنها حلو، والحمد لله أخواتى زى والدى راضيين بكل شيء.

وأضاف الحجار أن شقيقه الراحل الملحن أحمد الحجار لم يأخذ مكانته إعلاميًا، كما أن الراحل عمار الشريعى كان يقول "مش بعمل حساب غير لأحمد الحجار".

وأشار أن هدى زوجته سبب كبير في نجاحه عندما تزوجها من 20 عامًا، خصوصًا أنها دائمًا طول الوقت تساندنى وتدعمنى وتقول لى لابد أن يكون عندك أمل في الحياة.

واحتفى ”الخليج 365” بمشوار النجم الكبير علي الحجار في ندوة فنية تحدث من خلالها عن كواليس ألبومه المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، والذى يحمل اسم "بطلة حكايتى"، فيما تحدث عن تعاونه مع الموسيقار فاروق الشرنوبى فى الألبوم بعد غيابهم أكثر من 20 عامًا.

كما تحدث عن غيابه عن التمثيل، وتتطرق خلال الندوة عن تقديمه تتر مسلسل "جزيرة غمام" فى موسم رمضان الماضى، ومدى نجاحه وتعلق الجمهور به، وتناولت الندوة عددا من الأغانى التي قدمها في مشواره منها "الزين والزينة" و"عارفة" و"مسألة مبدأ" وغيرها.

وحرص الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلسي إدارة وتحرير الخليج 365، ورئيس التحرير التنفيذي الكاتب عبد الفتاح عبد المنعم، والناقدة علا الشافعى مديرة التحرير المشرف على قسم الفن وتليفزيون الخليج 365، وقيادات من الخليج 365، وعلي الكشوطى رئيس قسم الفن، وزملاء القسم جمال عبد الناصر وزينب عبد اللاه ومصطفى القصبي وباسم فؤاد ولميس محمد، على استقبال الحجار داخل صالة تحرير الجريدة.".