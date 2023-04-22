شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية غير متوقعة لمسلسل جميلة.. ريهام حجاج تبكى فى مرافعة أمام المحكمة وتطالب بتشريع جديد لمكافحة الجرائم ضد المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مفاجآت كثيرة تسفر عنها الحلقة الأخيرة من مسلسل جميلة، والتى انتهت بمرافعة قوية وأداء رائع للنجمة ريهام حجاج مطالبة بتشريع ينهى معاناة جميلة ومن مثلها قبل أن تبدأ، حيث تدور مرافعتها حول المطالبة بتشريع جديد لمن حملن دون معرفتهن مؤكدة أنه لابد لهم من استثناء فليس ذنبهن أن تُهدم أسرهن بسبب أشخاص غير أسوياء أو أطماع أو غير ذلك، فهل لها أن تقبل بطفل تعلم جيدا كيف حملت به أو هل على زوجها أن يقبل بتربية طفل ليس ابنه، والأهم هل هذا لن يؤدى فى النهاية إلى خلط الأنساب.. قضية من التابوهات التى يخجل المجتمع عن فتحها فجرتها الحلقة الأخيرة من المسلسل على أمل فى تشريع ينقذ الكثيرون.



ريهام حجاج

وقد شهدت الحلقة الأخيرة تفاعل قوى من الجمهور والذى أبدى إعجابه بأداء النجمة ريهام حجاج وما عرضه المسلسل من قضايا جريئة لأول مرة. فقد دارت أحداث الحلقة فى إطار تشويقى حيث تدس الخادمة السم لزياد فى العصير، ولكن ابنهما يونس يشربه بالخطأ وينهار زياد وجميلة وجدة يونس على فراقه، وتنهار نرمين لأنها تسببت فى قتل ابنها، وتحولها النيابة لمستشفى الأمراض العقلية والعصبية للتأكد من قواها العقلية. وبعد استقالة جميلة من النيابة تعمل بالمحاماة، وتترافع فى قضيتها ضد هشام وهو واقف فى قفص الاتهام، بينما تعرض جميلة مشكلتها أمام القضاة وتبكى طالبة سن قوانين جديدة تتوافق مع حالتها.

تدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج فى إطار تشويقى واجتماعى، ويسلط الضوء على مشاكل الميراث ومواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هانى عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.

ويشارك فى بطولة مسلسل "جميلة" الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، عبير صبرى، يسرا اللوزى، أحمد وفيق، هانى عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، سامية عاطف، صبحى خليل، سامح الصريطى، مدير التصوير وائل درويش، مهندس الصوت أحمد سمير، موسيقى تصويرية هانى عادل وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج جمال العدل.