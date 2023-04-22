الحلقة الأخيرة من ستهم.. روجينا تصبح من الأغنياء ونهايات صادمة لسعادات ورماح

ياسر رشاد - القاهرة - شهد مسلسل ستهم الحلقة 30 والأخيرة، العديد من المفاجأت والنهايات الصادمة لكل ظالم سواء كانت سعادات الشخصيته التي تقدمها سلوى عثمان، أو رماح الشخصيته التي يقدمها الفنان السوري جهاد سعد، وفي المقابل نهايات سعيدة لستهم الشخصية التي تقدمها النجمة روجينا.

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أحداث الحلقة 30 من ستهم

بداية الحلقة الاخيرة من المسلسل كانت مع سرقة سعادات"سلوى عثمان" كل فلوس رماح "جهاد سعد"، والهروب من منزلة، ولكن الخادمة لديها والتي جاءت لها بسيارة للهروب بها من منزل رماح كانت اتفقت مع السواق الشخصية التي يقدمها الفنان محمد رضوان على سرقتها، ولكنه قام بقتلها من أجل سرقتها، وهرب هو والخادمة التي أخبرته بما يوجد مع سعادات.

كما هرب رماح "جهاد سعد" بعد قيام سعادات بسرقته خاصة أن الفلوس التي كانت توجد لدية هي فلوس أهل القرية ، وتم اتهامه بالنصب، وكل أهالي القرية يبحثون عنه، للحصول على حقوقهم منه، ويتواصل رماح مع شقيقه مصطفى "إبراهيم السمان"، للحديث معه وبالفعل يذهب له ويطلب منه رماح أن يحضر له ابنه غانم من زبيبة التي أخذته و هربت به، وبالفعل تصل ستهم " روجينا" إلي زبيبة وتأخد منها الطفل وتعطيها مال كثير من أجل الموافقة على ترك الطفل لرماح، ويأخذه مصطفى لرماح "جهاد سعد"، ثم يعود رماح لستهم "روجينا"، ويطلب منها ان تسامحه، ويطلب منها أن تربي ابنه لعدم مقدرته على تربيته، وتوافق ستهم.

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كما تصبح ستهم من أكبر مصدرين الألباستر في القرية وتكون من الأغنياء ولديها مال كثير، ويعمل معها شقيقها مصطفى "إبراهيم السمان"، وبوسي "مريم أشرف زكي"، و أشرف"عمر عادل".

وتنتهي الحلقة الأخيرة بذهاب ستهم للتكريم من الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وذلك التكريم عن كفاحها ومواجهة ظروف الحياة الصعبة وإثبات نفسها، وتستعرض الحلقة العديد من النماذج الحقيقة المشرفة للمرأة المصرية والتي واجهت كل الظروف ومعوقات الحياة الصعبة، واستطاعوا إثبات أنفسهم، وأن نساء نزلوا سوق العمل في أعمال شاقة من أجل لقمة العيش وسط الرجال من أجل الحياة الشريفة والكسب من تعبهم، ومنهم سيدة تعمل في النقاشة وأخري في التشطيبات وأخري في بيع الأنابيب.

نجاح مسلسل ستهم

حقق مسلسل "ستهم" نجاحا كبيرا منذ عرضه ضمن سباق دراما رمضان الجاري، واستطاعت النجمة روجينا حصد إعجاب وإشادات الجمهور والنقاد، والشخصيات العامة.

روجينا قدمت شخصية "ستهم" المرأة التي ترتدي ثوب الرجال وتقف ندا لند لشقيقها القوي وتتحدى كل الصعاب من أجل الحصول على ميراثها والعيش بكرامة فلم تقبل ان يمس أحد كرامتها، لتسلط بهذا الدور الضوء على نساء قويات في المجتمع، فجاءت رمزية الاسم معبرة عن

كل امرأة قوية، خاصة أن الأمر لم يقتصر فقط على كونها مرأة قوية، بل حنينة في نفس الوقت تسعى لمساعدة أشقائها، وتقف بجوار شقيقتها رغم تخليها عنها في وقت سبق، ولكنها رغم ذلك تقف بجانبها في الظروف الصعبة التي تمر بها.

روجينا رقم 1 فى رمضان

روجينا تثبت أنها رقم واحد في رمضان، وبعد المجهود الجبار الذي قامت به لتقمص الشخصية، تعرف من اين تلبس الشخصية، وتضع لها روحها خاصة بها، مثالية في أدائها الخاص بها.

وبعد انتهاء موسم رمضان، أثبت الثنائي الذي جمع المخرج رؤوف عبد العزيز والنجمة روجينا نجاحهم في جذب الأنظار إليهم، وتحقيق ردود فعل واسعة ليس فقط على مستوى الجمهور، ومواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، والذي نالت العديد من الإشادات النقدية، ولكن على صعيد عدد من الشخصيات العامة أيضا التي أشادت بالعمل في مقدمتهم الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومى للمرأة، التي أبدت إعجابها بشخصية "ستهم" التي لعبتها النجمة روجينا نظرا لما تحمله من مشاعر وانفعالات استثنائية.

ورغم الزخم الذي شهده النصف الثاني من الموسم الرمضاني من تعدد للأعمال المشاركة به، لكن فريق عمل «ستهم» حافظ على مكانته في المشاهدة بل حصد نسب أكبر منها بعد التطورات الكبيرة التي شهدتها شخصية روجينا بالأحداث ومواصلة العمل لصراعاته بين الأشقاء من جانب بجانب صراع روجينا مع الحياة من جانب آخر.

أبطال مسلسل ستهم

مسلسل"ستهم"، بطولة روجينا، وإياد نصار، وجهاد سعد، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، ومحمد عبد الحافظ، وإبراهيم السمان، بيومي فؤاد، وسلوى عثمان بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أول تجاربه ظهور له في الدراما، وإنتاج شركة كودكس codex ، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.

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