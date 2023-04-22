طرح البوستر التشويقي الأول لفيلم تامر حسني "تاج"

ياسر رشاد - القاهرة - طرحت الشركة المنتجة لفيلم "تاج" بطولة النجم تامر حسني البوستر التشويقي للعمل، الذي يعد أول إنتاج لسلسة أفلام السوبر هيرو في مصر والوطن العربي، والعمل تأليف تامرحسني وإخراج سارة وفيق.

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حفل تامر حسني فى قطر

ومن المقرر أن يحيى النجم تامر حسنى، حفلاً غنائياً ثانى أيام عيد الفطر المبارك فى قطر، يوم السبت 22 أبريل.

ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف الدول.

كليب أغنية رمضان كريم

وكان طرح النجم تامر حسنى، مؤخراً، فيديو كليب جديد لأغنية "رمضان كريم"، على موقع "يوتيوب"، احتفالاً بالشهر الكريم ويعتبر هذا الكليب هو

الثانى لأغنية رمضان كريم بعد أن طرحها النجم تامر حسنى العام الماضى، والأغنية من كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان محمود أنور، وتوزيع محمد ياسر.

فيلم بحبك لتامر حسني

وكانت آخر أفلام تامر حسنى "بحبك" الذى عرض فى السينمات المختلفة الفترة الماضية، وهو بطولة وتأليف وإخراج تامر حسنى وشارك فى بطولته هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى، أحمد عزمى، وتميم عبده وسمر محمد متولى، وعمرو صحصاح وعاليا راشد، شهد الشاطر، وآخرون.

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