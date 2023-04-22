شكرا لقرائتكم خبر عن ضرب نار الحلقة الأخيرة.. مقتل مهرة والقبض على جابر وإحالة أوراقه للمفتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 30 والأخيرة، مقتل مهرة (ياسمين عبدالعزيز) في حفل زفافها على جابر (أحمد العوضي) على يد ابن تاجر المخدرات الذي كان يتعامل معه طارق (أحمد غزي)، وسط انهيار جابر، فضلا عن القبض على جابر بتهمة تهريب السلاح بعد أن أوصل جون (طارق النهري) للشرطة فيديوهات مصورة له أثناء عمليات التهريب، والحكم عليه بإحالة أوراقه إلى المفتي.

دارت الأحداث حول مهرة (ياسمين أحمد عبد العزيز) وهى فتاة شعبية من شبرا، وجابر أبو شديد (أحمد العوضى) القادم من سوهاج إلى القاهرة ليستأجر من مهرة محل أسرتها ليفتتحه ورشة كاوتش في شبرا، ويتعرفا على بعضهما وتنشأ بينهما قصة حب كبيرة نتنهى بالزاوج، ويكبر الثنائى في العمل سويًا حتى يظهر رجل أعمال شرير (ماجد المصرى) الذى يحاربهم ويدخل معهما في صراعات كبيرة تكشفها حلقات المسلسل.

وغابت ياسمين عبد العزيز عن المشاركة فى دراما رمضان الماضى، بعدما قدمت مسلسل "اللى مالوش كبير" فى 2021 وشارك فى بطولته أحمد العوضي، وخالد الصاوى، دينا فؤاد، خالد سرحان، أحمد سعيد عبد الغنى، دنيا عبد العزيز، محمود حافظ، هدى الاتربى، عايدة رياض، أحمد الرافعى، فتوح أحمد، ايمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله محمود، صبا الرافعى، محمود ياسين جونيور، بسنت النبرواى وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى

أبطال مسلسل ضرب نار.

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.