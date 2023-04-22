شكرا لقرائتكم خبر عن حضرة العمدة الحلقة الأخيرة.. الشرطة تلقي القبض على أفراد الجماعة نعمات ونجيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة الأخيرة من مسلسل حضرة العمدة ، بطولة نيللي كريم ، الكثير من الأحداث ، حيث أبلغت روفيدا " صولا عمر " صفية " روبي " عن أبوها وأمها وعملهم مع الجماعة ، وإتفاق والدها " إيهاب فهمي " علي عملية إرهابية جديدة ، فأبلغت صفية الشرطة عنهم ، وألقت الشرطة القبض عليهم ، وسط فرحة عارمة لأهالي تل شبورة .

مسلسل"حضرة العمدة " من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وعمرو صحصاح ، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتجسد الفنانة روبى خلال أحداث المسلسل شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية العديد من المواقف والتحديات، حيث تقود قرية بأكملها بعد فوزها بالعمودية وتواجه انقسام القرية بين مؤيدين و معارضين ممن لم يتقبلوا فكرة تولي سيدة شابة لمنصب كان حكراً علي الرجال.