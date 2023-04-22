شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حضرة العمدة الحلقة الأخيرة.. صلاح عبد الله يكشف لروبي حقيقة مقتل والدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي ، الكثير من الأحداث ، حيث كشف نهرو " صلاح عبد الله " لصفية " روبي " سر تل شبورة الذي كان قد وعدها به منذ اللقاء الأول ، وأعترف لها أن ضرغام " أحمد بدير " هو من قتل أبوها عارف ، عندما كشف أمره بمساعدة المحتلين ، وكان جلال " أحمد رزق " مازال صغيرا ولكنه رأي مقتل عمه أمام عينه ولم يتفوه بكلمة فيعتبر شريك في الجريمة .

مسلسل"حضرة العمدة " من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وعمرو صحصاح ، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتجسد الفنانة روبى خلال أحداث المسلسل شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية العديد من المواقف والتحديات، حيث تقود قرية بأكملها بعد فوزها بالعمودية وتواجه انقسام القرية بين مؤيدين و معارضين ممن لم يتقبلوا فكرة تولي سيدة شابة لمنصب كان حكراً علي الرجال.