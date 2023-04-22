شكرا لقرائتكم خبر عن ضرب نار الحلقة الأخيرة.. جابر يرفض تهريب سلاح لسيناء واختطاف مهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخبر جون (طارق النهري) جابر (أحمد العوضي) خلال أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 30 والأخيرة، أن عملية تهريب السلاح القادمة بـ 3 أضعاف ما قبلها، لأن تسليم السلاح في سيناء، ولكن جابر يرفض ذهاب السلاح إلى سيناء لرجال داعش وقتلهم الأبرياء بغير حق، ويهدده جون بذلك، ثم يخبر جابر مهرة (ياسمين عبد العزيز) بذلك ولكنها تخاف عليه من غدرهم.

ثم تشهد الأحداث قيام رجال جون بمطاردة مهرة والجري وراءها، وتحاول الهرب منهم، والاستنجاد بجابر، ولكنه يصل متأخر، إذ يقوم جون باختطافها للضغط على جابر في شحنة السلاح الخاصة بسيناء.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.