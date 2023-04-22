شكرا لقرائتكم خبر عن حرب الحلقة الأخيرة.. الرائد عمر يحبط عملية الظافر الكبرى ويشتبك معه ويقتله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة العاشرة والأخيرة من مسلسل حرب عرضه على قناة ON، احباط قوات الأمن الوطنى المتمثلة فى الرائد عمر الإمام (محمد فراج) والضابط شريف زيدان (أحمد سعيد عبد الغنى) من إحباط مخطط الظافر وعمليته الكبرى والتى أطلق عليها هدم المعبد والذى استهدف فيها العديد من المنشآت الحوية

توجه الرائد عمر إلى مبنى ماسبيرو ، حيث أنه كان ضمن الأماكن التى يريد الظافر السيطرة عليها وإذاعة بيان صادر من الجماعة الإرهابية على الهواء مباشرة، إلا أن عمر استطاع الاشتباك مع معه وقتله هو من معه من العناصر الإرهابية والسيطرة على المبنى بالكامل وإخلائه من أى عنصر إرهابي.

مسلسل حرب بطولة أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبد الغنى، ايناس كامل، سارة الشامى، مصطفى منصور، أحمد زنجرلى، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبو زيد، إبراهيم كمال، أحمد امام، هشام حسين، حنان فكرى، ماجدة منير، شريف صبحى، محمد أبو النجا، محمود الباز وعدد من ضيوف الشرف، تأليف هانى سرحان وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

ومن أبرز ضيوف شرف الحلقات محمود البزاوى، محمد نجاتى، سما إبراهيم، صبرى عبد المنعم، حنان سليمان، محمد أبو داود، عبد الرحيم حسن، ياسر على ماهر، محمد العمروسى، الشحات مبروك.