شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف: استمتعت بمسلسل "تحت الوصاية" للمبدعة منى زكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت الفنانة رانيا يوسف بمسلسل "تحت الوصاية"، وأشادت بزميلتها منى زكي وكل فريق عمل المسلسل والقضايا التي يناقشها.



تحت الوصاية

وكتبت رانيا يوسف على "إنستجرام": "استمتعت مع الملايين بمشاهدة مسلسل "تحت الوصاية" لصديقتى الفنانة المبدعة منى زكى ، المسلسل جسد بصورة واقعية قصص النساء اللاتى يعانين من التمييز والظلم فى المجتمع، ويظهر كيف يعانين من الظروف الصعبة والمعاناة النفسية والجسدية بسبب القوانين والتقاليد المسيطرة فى المجتمع. و كيف تعيش هؤلاء النساء وكيف يتعاملن مع هذه المشكلات وكيف يقاتلن لإثبات وجودهن وأن حياتهن تستحق العيش حال ملايين من النساء التى تعانى يوميا من قوانين الأحوال الشخصية الظالمة للمرأة.

وأضافت: لقد قام الفريق العامل على هذا المسلسل بعمل رائع ومتميز فى تصوير القصص والمشاعر والمواقف المختلفة التى يمرون بها، ونجحوا فى إيصال رسالتهم بشكل مؤثر ومنتظم. فقد قدموا عملاً فنياً رائعاً يعكس مدى إبداعهم وموهبتهم.

وتابعت: إن مثل هذه المسلسلات التى تثير الوعى بقضايا المرأة وتناقش القضايا الاجتماعية ، يمكن أن تؤثر بشكل إيجابى على المجتمع، ليس فقط بعرض هذه القضايا بل تطلب تغيير القوانين والتشريعات القانونية لتحقيق العدالة والمساواة والإنصاف للنساء والأطفال، مثلا فيلم "أريد حلا" للفنانة الكبيرة فاتن حمامة.

وقالت رانيا يوسف: ومن خلال هذا المسلسل، يجب أن نشجع وندعو مجلس النواب والجهات المعنية لتحقيق التغيير وإجراء التعديلات اللازمة فى القوانين والتشريعات المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية، وذلك لتحسين حياة النساء والأطفال وضمان حقوقهم الأساسية. ويجب أن يتم تحقيق العدالة والمساواة للجميع.

واختتمت: فى النهاية أتوجه بالشكر إلى جميع فريق عمل المسلسل الفريد من نوعه على رأسهم أختى العزيزة منى زكي، دياب، رشدى الشامي، خالد كمال، أحمد خالد صالح ،المخرج المبدع محمد شاكر خضير، و المؤلفين شيرين و خالد دياب و شركة الإنتاج سعدى جوهر جميع الزملاء و الزميلات الفنانين أمام و خلف الكاميرا.