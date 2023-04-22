شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل سوق الكانتو الحلقة 30.. طه القماش ينفذ وصية جده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن الحلقة 30 والأخيرة مسلسل سوق الكانتو، بطولة أمير كرارة، بيع عبد الغني محل جده حسنين لطه القماش، ليستعيد الأخير أملاك جده، كما يعطي علوان حقه في أمواله، وينجح في تسديد ديون وتنفيذ وصية جده، بينما يقرر صالح مغادرة السوق ويترك رسالة لطه القماش.

وتنتهي أحداث المسلسل بإعلان حمل راوية، وسط لم شمل عائلة القماش من جديد.

قنوات عرض سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو أحد مسلسلات الشركة المتحدة المنافس في رمضان 2023، بطولة أمير كرارة يوميا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة، وسط حكايات عن السوق يعود تاريخها لوقت مضى، كما تنشأ بين طه القماش وراوية قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.