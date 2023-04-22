شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقى تستقبل مكالمة من محمد صلاح بعد نجاح جعفر العمدة: حبيب قلب صفصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة هالة صدقى عن تلقيها مكالمة من اللاعب المصرى محمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى ونادى ليفربول الإنجليزى، لتهنئتها على نجاح مسلسل جعفر العمدة.

ونشرت عبر صفحتها على إنستجرام منشورًا، وعلقت: "العيد عيدين بمعايدة مو صلاح حبيب قلب صفصف من جوه، الملك والملكة لما يعيدوا ويباركوا لبعض لغة ملوك.. كل سنة وأنتوا طيبين.. وأجمل عيد لمو صلاح".

من ناحية أخرى، يستضيف برنامج معكم، الفنانة هالة صدقى، وأولادها، خلال عيد الفطر المبارك، وذلك بعد دورها الشهير "صفصف" في مسلسل جعفر العمدة، المذاع على خلال شهر رمضان.

برنامج معكم، مذاع على قناة سى بى سى، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلى، وتحكى هالة صدقى، خلال الحلقة الكثير من تفاصيل مسلسل جعفر العمدة.