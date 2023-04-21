شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جت سليمة الحلقة 15.. سليمة تتغلب على السلطان طمعان وتحوله لمعزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 15 من مسلسل جت سليمة، قيام دنيا سمير غانم "سليمة" بتحويل السلطان طمعان إلى معزة مستخدمة الفصل الأخير من الكتاب المسحور وذلك لتتخلص من شره نهائية .

فيما شهدت الحلقة إنقاذ قوت القلوب "هالة فاخر" للأميرة أحلام، لتستيقظ من لعنة النوم التى تسببت فيها العرافة ام العريف عن طريق الخطأ.

وكانت العارفة أم العريف سلوى محمد على بقيام بتنويم الأميرة أحلام مايان السيد والخاقان جهلان، حيث منحته تفاحة ملعونة وقام بإعطائها لزوجته فلعنت بالنوم ثم تذوقها هو فلعن أيضا.

وتلعب دنيا سمير غانم فى دور سليمة يتيمة الأب والأم وتعيش مع زوجة أبيها الراحل وشقيقها الصغير من والدتها، فيما تعاملها زوجة أبيها الراحل سلوى عثمان مثل سندريلا التى رحل والدها وتركها مع زوجته، حيث تقوم سليمة بتحضير الفطار لزوجة أبيها وابنتيها ولكنها استطاعت الولوج إلى أرض النعام بسبب كتاب سحرى وجدته فى مكتبة والدها.

مسلسل جت سليمة مكون من 15 حلقة، من بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، خالد الصاوى، هالة فاخر، سامى مغاورى، محمد ثروت، بيومى فؤاد، غادة طلعت وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور قصة جت سليمة فى إطار من الكوميديا والفانتازيا، خلال سليمة وهى فتاة فى أواخر العشرينيات من العمر، وهى صاحبة رقم قياسى فى قراءة الروايات بدار النشر، وتعثر على كتاب مسحور يعيدها إلى الماضى لتدخل فى العديد من المغامرات الكوميدية.

وغابت دنيا سمير غانم 3 سنوات عن دراما رمضان بعدما اعتادت على التواجد بعمل من بطولتها على مدار السنوات الماضية، إلا أنها غابت منذ تقديم آخر أعمالها مسلسل "بدل الحدوتة 3"، الذى تم عرضه فى شهر رمضان 2019 وشارك فى بطولته هشام ماجد محمد سلام، سمير غانم، أحمد رزق، بيومى فؤاد، شيماء سيف، عمرو وهبة، محمد أوتاكا، دلال عبد العزيز، روجينا، هنا شيحة، وإخراج خالد الحلفاوى.