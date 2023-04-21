شكرا لقرائتكم خبر عن تحت الوصاية الحلقة الأخيرة.. منى زكى تدخل السجن ودياب يعدها برعاية أولادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الخامسة عشر والأخيرة من مسلسل تحت الوصاية، بطولة منى زكى، المذاع على قناتى DMC وDMC دراما ومنصة Watch it، سؤال "حنان" منى زكي على أولادها بعد إلقاء الشرطة القبض عليها، وطمأنها المحامي عليهما وطلب منها أن تنكر أي اتهام يتم توجيهه لها.

وحكمت المحكمة على "حنان" بعام مع الشغل والنفاذ، وكشفت الحلقة أن انصلاح "صالح" دياب، وعد "حنان" بأنه سيهتم بكل أمور أولادها وسيحرص على ذهاب ابنها "ياسين" إلى المدرسة.

مسلسل تحت الوصاية تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة النجمة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.



مسلسل تحت الوصاية الحلقة الاخيرة



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مسلسل تحت الوصاية الحلقة الاخيرة