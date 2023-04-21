شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عملة نادرة الحلقة الأخيرة: نادرة تتوسل لعبد الجبار لفك الحصار عن أهل النجع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم، الكثير من الأحداث ، حيث ذهبت نادرة " نيللي كريم " لعبد الجبار " جمال سليمان " في بيته وتوصلت إليه وقبلت يديه بأن يفك الحصار عن أهل النجع ، فوافق عبد الجبار وأتصل برجاله وأمرهم بفك الحصار ، وصعدت نادرة لغرفتها وأحتضنت إبنها .

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموال ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.