شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جميلة الحلقة الأخيرة.. ريهام حجاج تبكي في المحكمة وتطالب بتشريع قوانين جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن أحداث الحلقة الأخيرة مسلسل جميلة، تنفذ الخادمة خطة نرمين وضع السم لزياد في العصير ولكن يشربه ابنهما يونس بطريق الخطأ، ويموت وسط انهيار زياد وجميلة وجدة يونس على فراقه، وتنهار نرمين لأنها تسببت في قتل ابنها، وتحولها النيابة لمستشفى الامراض العقلية والعصبية للتأكد من قواها العقلية

ويتم التحقيق مع هشام بسبب ما فعله مع جميلة وتشهد عليه الممرضة الخاصة به ومعها الدليل وتتحفظ عليه النيابة لمدة 4 أيام.

وبعد استقالة جميلة من النيابة تعمل بالمحاماة، وتترافع في قضيتها ضد هشام الذي يقبع في قفص الاتهام، بينما تعرض جميلة مشكلتها امام القضاة وتبكي طالبة حل وسن قوانين جديدة تتوافق مع حالتها.

قصة مسلسل "جميلة"

وتدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مشاكل الميراث و مواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.

أبطال وصناع مسلسل "جميلة"

ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي ، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، سامية عاطف، صبحي خليل، سامح الصريطي، مدير التصوير وائل درويش، مهندس الصوت أحمد سمير، موسيقى تصويرية هاني عادل وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج جمال العدل.

وتعرض قناة الحياة مسلسل "جميلة" عبر شاشتها فى رمضان 2023 يومياً فى الساعة 1:15 صباحاً، والإعادة الساعة 6:45 صباحا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.