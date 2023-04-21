شكرا لقرائتكم خبر عن "رسالة الإمام" الحلقة الأخيرة.. مقتل صهيب على يد جنود الجروى بعد إنقاذه الشافعى من الموت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمنت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل "رسالة الإمام" بطولة النجم خالد النبوى، إنقاذ صهيب الإمام الشافعى من محاولة قتله واغتياله، لإثارة الفتنة بين عموم المصريين الذين توحدوا فى مواجهة الجروى وجنوده، إذ تتبع صهيب أحد الملثمين يمسك بخنجر ويمشى وسط الجمع ليقتل الإمام، بينما يراوغه صهيب ويقتله قبل أن يقتل الإمام، وهنا يقول صهيب: "لطالما كان العلم وأهله أعداء للجهلة من الساسة والعامة.



محمد علاء فى دور صهيب

بينما يوجه صهيب حديثه إلى الجروى وجنوده: "يا جروى اعتنِ بالسلام ونشر العلم، وها أنت مقبل بالسهام والمشاعل لتحرق الفسطاط ما كان هذا اتفاقنا يا جروى، ويركب صهيب فرسه ويتلقى سهام جنود الجروى فيسقط قتيلا، فيصرخ الجروى باكيا فلم يكن صهيب هو هدفه ويرمي سيفه قبل أن يعود بجنوده من حيث أتوا.



مقتل صهيب

مسلسل "رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم السوريين خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر .

استعانت الشركة المنتجة بمراجع تاريخي يلازم فريق المسلسل طوال فترة التصوير، إضافة إلى مراجعة الحلقات بشكل مستمر من قبل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وكذلك وجود مراجع لغوى للسيناريو، خاصة أنه يتم تقديم العمل باللغة العربية الفصحى، هذا بالإضافة إلى الفترة الماضية شهدت تدريب الفنانين المشاركين في البطولة على ركوب الخيل والمبارزة بالسيف.

الإمام الشافعى هو ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب الشافعى فى الفقه الإسلامى، ومؤسس علم أصول الفقه، وتنسب له آراء فقهية عدة وفتاوى قديمة، ويتطرق المسلسل إلى السنوات التي قضاها الإمام الشافعي في مصر، حيث حضر إليها عام 198 هـ / 813 مـ وألقى دروسه في جامع عمرو بن العاص، ونبغ على يديه العديد من العلماء المصريين.