شكرا لقرائتكم خبر عن "رسالة الإمام" الحلقة الأخيرة.. سجن البويطى والسيدة نفيسة تصلى على الشافعى بناء على وصيته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمنت نهاية مسلسل "رسالة الإمام" بطولة النجم خالد النبوى، معلومات تاريخية بعد مشهد النهاية، حول مصير هؤلاء الأشخاص بعد انتهاء الأحداث، ومنها مقتل الجروى بضربة منجنيق طائشة فى حصاره الرابع للإسكندرية فى 30 صفر 205 هجريا، وظل السرى واليا على مصر فى ظل اضطرابات كبيرة، حتى توفى بعد مقتل الجروى بثلاثة أشهر، وأصبح البويطى خليفة الإمام الشافعى ووريث حلقته العلمية فى الجامع الكبير قبل أن يسجن فى بغداد بوشاية على خلفية محنة "خلق القرآن" فى عهد الخليفة الواثق بالله، ومات فى محبسه سنة 232هجريا، ونفذت السيدة نفيسة وصية الشافعى بعد وفاته وصلَّت عليه مأمومة من البويطى وبقيت فى مصر حتى وفاتها عام 208 هجريا.

مسلسل "رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم السوريين خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر .

استعانت الشركة المنتجة بمراجع تاريخي يلازم فريق المسلسل طوال فترة التصوير، إضافة إلى مراجعة الحلقات بشكل مستمر من قبل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وكذلك وجود مراجع لغوى للسيناريو، خاصة أنه يتم تقديم العمل باللغة العربية الفصحى، هذا بالإضافة إلى الفترة الماضية شهدت تدريب الفنانين المشاركين في البطولة على ركوب الخيل والمبارزة بالسيف.

الإمام الشافعى هو ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب الشافعى فى الفقه الإسلامى، ومؤسس علم أصول الفقه، وتنسب له آراء فقهية عدة وفتاوى قديمة، ويتطرق المسلسل إلى السنوات التي قضاها الإمام الشافعي في مصر، حيث حضر إليها عام 198 هـ / 813 مـ وألقى دروسه في جامع عمرو بن العاص، ونبغ على يديه العديد من العلماء المصريين.