شكرا لقرائتكم خبر عن "رسالة الإمام" الحلقة الأخيرة.. جنود السرّي يتخلون عنه فى مواجهة الجروى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمنت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل "رسالة الإمام" بطولة النجم خالد النبوى، جمع صهيب "محمد علاء" كل رجال القبائل إلى حلفه مع الجروى "نضال الشافعى"، ويقترح جندي السرى على واليه بإغلاق مداخل الفسطاط والتحصن فيها، لكن السرى يرفض، لأن بذلك يمكنهم حصارهم ويستنزفون قواهم حتى يخوروا ويسلموا، ويقرر أن يخرج جنوده نحوهم، ثم يتراجع ويقرر توزيع رجاله إلى سرايا يحومون حول الفسطاط ومن يجدوه من رجال الجروى وصهيب يقتلوه وسيكون هو على رأس سرية لحماية الفسطاط من الداخل .



السري

يمتنع جنود السرى عن مواجهة الجروى وصهيب، إذ أن المعركة خاسرة، وفجأة يجد السرى نفسه وحيدا فى دار الإمارة دون جنوده، ويجن جنونه صارخا: "أنا الوالى حتى لو كان الثمن حرق الفسطاط بأكملها". بينما يهب أهل الفسطاط عن بكرة أبيهم فى مواجهة جنود الجروى ، وعلى رأسهم الإمام الشافعى، مرددين: "إحنا الدرع وإحنا السور.. يا فسطاط نور على نور" .

على الجانب الآخر يجتمع الجروى وصهيب فى خيمتهما ويعقدان العزم على بث الرعب فى نفوس السرى ورجاله، بضمان ولاء العديد من القبائل، بينما يريد الجروى أن يتخلص ممن لا يوالون له، وهنا يختلف معه صهيب، الذى لا يريد إهدار الكثير من الدماء، فهدفه أسمى من ذلك.

مسلسل "رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم السوريين خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر.

استعانت الشركة المنتجة بمراجع تاريخي يلازم فريق المسلسل طوال فترة التصوير، إضافة إلى مراجعة الحلقات بشكل مستمر من قبل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وكذلك وجود مراجع لغوى للسيناريو، خاصة أنه يتم تقديم العمل باللغة العربية الفصحى، هذا بالإضافة إلى الفترة الماضية شهدت تدريب الفنانين المشاركين في البطولة على ركوب الخيل والمبارزة بالسيف.

الإمام الشافعى هو ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب الشافعى فى الفقه الإسلامى، ومؤسس علم أصول الفقه، وتنسب له آراء فقهية عدة وفتاوى قديمة، ويتطرق المسلسل إلى السنوات التي قضاها الإمام الشافعي في مصر، حيث حضر إليها عام 198 هـ / 813 مـ وألقى دروسه في جامع عمرو بن العاص، ونبغ على يديه العديد من العلماء المصريين.