دينا الشربيني توجه رسالة مؤثرة لوالدها الراحل .. "وحشني صوتك وضحكتك"

ياسر رشاد - القاهرة - وجهت الفنانة دينا الشربيني، رسالة لوالدها الذي رحل عن عالمنا منذ أيام، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

ونشرت دينا الشربيني مقطع فيديو ظهر والدها خلال قبل وفاته، معلقة عليه، قائلة:" كسرت قلبي ومشيت فجأة، وأول مرة أفهم يعني إيه قلبي واجعني ".

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وأضافت "الشربيني":" أنت حبيبي وروحي وقلبي، أنت أنا، أنت كل وأحلى حاجة في حياتي وحشني حضنك، وحشني صوتك، وحشتني ضحكتك ".

وتابعت:" وحشتني طيبتك وحنيتك، وحشتني مكالمة كل يوم الصبح وفي نص اليوم وقبل ما أنام، يارب تكون سامعني علشان أنا بقولك بصوت عالي بحبك يا أحن وأطيب أب في الدنيا.. ببوسك لحد ما أشوفك ".

يذكر أن، دينا الشربيني شاركت في الماراثون الرمضاني المنقضي، من خلال مسلسل "كامل العدد"، وشاركها بطولته الفنان شريف سلامة.