مواعيد عرض "جميلة" والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يبحث الجمهور يوميًا عن مواعيد عرض مسلسل "جميلة" بطولة النجمة ريهام حجاج، وتستعرضهم الوفد فى السطور التالية:

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مواعيد عرض مسلسل جميلة

تشمل قائمة قنوات عرض مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، 3 قنوات: «الحياة»، «CBC» و«ON» و«dmc»، إضافة إلى منصة «Watch IT»، كما تعرض أحداث الحلقة الأولى من مسلسل جميلة على قناة الحياة في تمام الساعة السادسة مساءًا.

قصة مسلسل جميلة

ويتناول "جميلة" العديد من القضايا الاجتماعية والصراعات التى نشهدها من حولنا فى المجتمع.

أبطال مسلسل جميلة

ويشارك في بطولته كل من ريهام حجاج، عبير صبرى، سوسن بدر، يسرا اللوزى وعبير صبرى، أحمد وفيق، هانى عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامى، رحاب حسين، وهو من

تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

وشاركت ريهام حجاج في الدراما الرمضانية الماضية من خلال مسلسل "يوتيرن"، وشاركها البطولة الفنان القدير توفيق عبدالحميد، عبير صبري، كريم قاسم، عبير منير، صفاء الطوخي، إخراج: سامح عبدالعزيز، تأليف: أيمن سلامة ومن إنتاج جمال العدل.

وجسدت ربهام حجاج خلال الأحداث شخصية يارا والتي تتخلى عن حياتها المهنية التي كانت تحلم بها كضابط ملاحة من أجل زوجها المتملك يوسف، بينما يتسبب خالد في حادث أليم يأخذ يارا إلى مسار محفوف بالمخاطر.

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