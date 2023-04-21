شكرا لقرائتكم خبر عن جعفر العمدة الحلقة الثلاثون.. جعفر يطلب السماح من نرجس وعايدة تسافر دبي للعمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال الحلقة الثلاثين من مسلسل "جعفر العمدة" طلب جعفر من نرجس السماح حيث قابلها وقال لها عاوزك تسامحينى وتفتكرى كل حاجة حلوة بيننا، وأنا سندك وضهرك، لترد عليه نرجس قائلة ابقى بارك لثريا على رجوع ابنها بالسلامة.

و ذهب جعفر إلى ابنة خالة عايدة واخبرته أن عايدة سافرت إلى دبى للعمل هناك ليرد عليها هى اختارت الصح.

وقال جعفر لزوجته دلال خلال الحلقة الثلاثون من مسلسل جعفر العمدة أنها زارعة شيطانى، حرمتينى من ابنى من 19 سنة، وسبب كل المشاكل اللى احنا فيها، لترد عليه قائلة عشان بحبك واتجوزت غيرى، وطلبت منه السماح، ورفض، وقام بطلاقها.

واعترف جعفر خلال الحلقة الثلاثون من مسلسل جعفر العمدة لوالدته صفصف أن دلال سبب كل المشاكل وهى من قامت بخطف ابنه وسبب كل المصايب اللى أحنا فيها، حيث ذهبت دلال إلى منزل سيف وباركت لثريا على وجود ابنها.

وذهب حماده فتح الله إلى جعفر خلال الحلقة الثلاثون من مسلسل جعفر العمدة حيث اخبره انه خلال يومين سوف يفكر فى حديثه بخصوص الصلح وأمور أخرى مع أولاده، وبعدها ذهب إلى شوقى وكارم ليخبرهم أن جعفر مش هيسكت وناوى على حاجات كتير يعملها، ودماغه مش سهلة. َوأخبرت عايدة خلال الحلقة السابقة ابنة خالتها أنها من الصعب عودتها إلى جعفر، وكانت غلطتى انى سمعت كلام بابا ووافقت على الجواز من غير حب.

كما شهدت الحلقة معرفة سيد أن جعفر عثر على ابنه، وبدخول دلال الأمر الذى صدمها وتنتهى الحلقة.

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو فى العقد الرابع من عمره، ولديه 3 زوجات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.