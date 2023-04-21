شكرا لقرائتكم خبر عن الكبير أوى 7 الحلقة الأخيرة.. محمد سلام وهجرس نسخة متطابقة وجوني يكشف "الحقيقي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واجه محمد سلام هجرس خلال الحلقة الثلاثين، من مسلسل الكبير أوى 7، وطلب منه أن كل واحد يرجع لشخصيته لكنه رفض وخرج مسرعا وكل المتواجدين اتلخبطوا بينهم هما الاثنين ووصل الكبير لهما ولكن لما يستطيع أحد التفريق بينهما، ولكن جونى تحدث لهما وأكد أنه يستطيع التعرف على هجرس وظل يتكلم عنه و عن مواقفهم معا و انه صديقه الصدوق ومتواجد فى المزاريطة ولم يعود لأمريكا بسببه ليبكى هجرس و يحضنه ويعود كل منهما لشخصيته الحقيقية اذ كان هجرس أو محمد سلام.

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

وتشهد قناة on طوال شهر رمضان، عرض العديد من المسلسلات المتميزة حيث يعرض فى السادسة والربع مساء يوميا مسلسل الكبير أوى الجزء السابع، للنجم أحمد مكى، وتدور أحداث المسلسل حول وقوع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل الزوجية التي يعانيان منها.