شكرا لقرائتكم خبر عن جعفر العمدة الحلقة الأخيرة.. الشرطة تضبط شوقى وكارم فتح الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل جعفر العمدة، قبض الشرطة على شوقي وكارم فتح الله، لأنهما ظهرا في فيديو قتل دلال لبلال شامة واعتبرتها مشاركين في الجريمة بتسترهما علي شقيقتهما دلال ايمان العاصي.

فيما شهدت الحلقة قيام محمد رمضان جعفر بضرب شوقي كارم إمام أهل السيدة، وذلك عوضا عن ضربهم لسيد، فيما شارك في ذلك سيد احمد فهيم شقيق جعفر ونعيم عصام السقا.

كشف محمد رمضان، في الحلقة الأخيرة من مسلسل جعفر العمدة، عن حقيقة دلال ايمان العاصي حيث فضح امرها أمام ثريا مي كساب ووصيفة هالة صدقي وقال كل تاريخها الاسود من خطف نجله الي قتلها بلال شامة.

والقي جعفر يمين الطلاق علي دلال ثم أحضر نعيم عصام السقا الشرطة لتقبض عليها بتهمة قتلا بلال شامة.

ذهب حماده فتح الله إلى جعفر خلال الحلقة الثلاثون من مسلسل جعفر العمدة حيث اخبره انه خلال يومين سوف يفكر في حديثه بخصوص الصلح وأمور أخرى مع أولاده، وبعدها ذهب إلى شوقي وكارم ليخبرهم ان جعفر مش هيسكت وناوي على حاجات كتير يعملها، ودماغه مش سهلة.

َوأخبرت عايدة خلال الحلقة السابقة ابنة خالتها أنها من الصعب عودتها إلى جعفر، وكانت غلطتي اني سمعت كلام بابا ووافقت على الجواز من غير حب .

كما شهدت الحلقة معرفة سيد ان جعفر عثر على ابنه، وبدخول دلال الأمر الذي صدمها وتنتهي الحلقة .

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، ولديه 3 زوجات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.