شكرا لقرائتكم خبر عن جعفر العمدة الحلقة الأخيرة.. جعفر يكشف لوالدته صفصف حقيقة دلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف جعفر خلال الحلقة الثلاثين والأخيرة من مسلسل جعفر العمدة لوالدته صفصف أن دلال سبب كل المشاكل وهي من قامت بخطف ابنه وسبب كل المصائب التى عاشوها، حيث ذهبت دلال إلي منزل سيف وباركت لثريا على وجود ابنها.

وذهب حماده فتح الله إلى جعفر خلال الحلقة الثلاثون من مسلسل جعفر العمدة حيث اخبره انه خلال يومين سوف يفكر في حديثه بخصوص الصلح وأمور أخرى مع أولاده، وبعدها ذهب إلى شوقي وكارم ليخبرهم ان جعفر مش هيسكت وناوي على حاجات كتير يعملها، ودماغه مش سهلة.

وأخبرت عايدة خلال الحلقة السابقة ابنة خالتها أنها من الصعب عودتها إلى جعفر، وإن غلطتها انها سمعت كلام والدها ووافقت على الزواج بدون حب.

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، ولديه 3 زوجات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.