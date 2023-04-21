جعفر العمدة الحلقة 30.. حمادة فتح الله يخوف أولاده من جعفر

القاهرة - سامية سيد - ذهب حمادة فتح الله إلى جعفر خلال الحلقة الثلاثين من مسلسل جعفر العمدة، حيث أخبره أنه خلال يومين سوف يفكر فى حديثه بخصوص الصلح وأمور أخرى مع أولاده، وبعدها ذهب إلى شوقى وكارم ليخبرهما أن جعفر مش هيسكت وناوى على حاجات كتير يعملها، ودماغه مش سهلة.

وأخبرت عايدة خلال الحلقة السابقة ابنة خالتها أنها من الصعب عودتها إلى جعفر، وكانت غلطتى إنى سمعت كلام بابا ووافقت على الجواز من غير حب.

كما شهدت الحلقة معرفة سيد أن جعفر عثر على ابنه، وبدخول دلال الأمر الذى صدمها وتنتهى الحلقة.

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو فى العقد الرابع من عمره، ولديه 3 زوجات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.