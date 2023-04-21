كواليس الحلقة الأخيرة من مسلسل "1000 حمد الله على السلامة"

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل "1000 حمد الله على السلامة" مفاجآت كبيرة حيث حصلت سميحة على ميراثها بعدما قابلت الجدة سوسو أخيرًا كما قررت عدم العودة لكندا والبقاء فى مصر.

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الحلقة الأخيرة من 1000 حمد الله على السلامة.. سميحة تحصل على الميراث

ونشرت الشركة المنتجة صور لفريق العمل من كواليس الحلقة الأخيرة وسيطرت عليهم ملامح السعادة والمرح.

أبرز مشاهد الحلقة 30



تبدأ الاحداث عندما يذهب الجميع للجدة سوسو لرؤيتها، يصلون للبيت القناطر وتقابلهم اخيراً الجدة سوسو-الفنانة ميمي جمال، ولكن الجدة سوسو تعاني من "الزهايمر".



تتحدث جارة الجدة سوسو مع سميحة عن حااتها، و نخبرها ان سبب الزهايمر الذي أصابها بسبب علمها بخبر وفاة ابنها جلال من ادريس ابن ايزابيلا، يحاولون مع الجدة سوسو لكي تخبرهم مكان الأوراق و العقود و لكنها تعاني من اضطراب في الاحداث و التواريخ، تخبرهم جارتها ان حالة الجدة سوسو تستقر بشكل بسيط بعد الاستيقاظ من النوم.

يحاولون معها لكي تنام و لكنها ترفض و تقترح عليهم مشاهدة فيلم ثم تنام بعدها، يعد لها أكرم مشروب به منوم، تشرب الجدة سوسو المشروب و تنام بشكل مفاجئ، و يظن الجميع انها توفيت و تخبرهم فوقية انه السبب، تشاهدها جارتها نائمه و تطلب منهم عدم ايقاظها، تقترح سميحة البقاء معها حتى تفيق.



تخبر سميحة سماح انها كانت محقة بزيارتهم لمصر وتمتعهم بأجواء العائلة، تستيقظ الجدة سوسو وتتذكر سميحة وتخبرها انها كانت تبحث عنها، وتخبرها انها تحتفظ بالأوراق في المكتب ويذهبون معها جميعاً، وتشعر بصداع وتنساهم مرة أخرى.



يقررون البحث في البيت، يجد الحسيني الأوراق، يعود مصطفى- الفنان بيومي فؤاد من كندا ويخبر سميحة بصحة الأوراق والاستعداد لاستخراج اعلام الوراثة، وتخبره انها لن تعود لكندا مرة أخرى.



"تحكي سميحة للجدة سوسو ماذا فعلت بالميراث"



• حققت سميحة لسماح حلمها وانتجت لها فيلم سينمائي وعرضته في مهرجان كان، يخطب حسام سماح ويساعدها في عملها.



• استطاع سامح صنع الابليكيشن الذي كان يريده وأصبحت نيللي صديقته



• افتتحت سميحة مشروع طعام

ل فوقية وأكرم وعلي بويكا و الحسيني، بالإضافة لسيارة جديدة بدل نعناع.



• وقامت سميحة بشراء ماكينات خياطه لانشراح تساعدها على الحياة.



• بالإضافة لإجراء عملية اللحمية لأمين السائق.



و اخبرت سميحة الجدة سوسو انها لن تترك مصر.



قصة مسلسل "1000 حمدلة ع السلامة"



بعد وفاة زوجها تعود سميحة وأولادها لمصر بحثاً عن ميراثهم، لتدخل في رحلة بحث مليئة بالمشكلات التي لا تخلوا من المواقف الكوميدية.

مسلسل "1000 حمدالله على السلامة" يقدم قصة مختلفة تمامًا عن أعمال النجمة الكبيرة يسرا وفي العمل الجديد تقدم الفنانة يسرا دور الدكتورة سميحة جاهين السويسي، دكتورة الإعلام المهاجرة مع أسرتها منذ فترة طويلة لكندا، وتناقش فكرة السفر وما يترتب عليه في إطار اجتماعي كوميدي وقصة المسلسل تتمثل في أن الزوجة يسرا عائدة إلى مصر بابنيها بعد وصية من زوجها، بأنهم سيحصلون على ورثهم، ومنذ اللحظة الأولى لمجيئهم تحدث لهم مواقف قدرية يستقبلونها بطريقة كوميدية.



أبطال مسلسل "1000 حمد الله على السلامة"



مسلسل "1000 حمد الله على السلامة" من بطولة النجمة الكبيرة يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي، ومطرب المهرجانات عنبة، والفنانة سما إبراهيم، أوتاكا، مدير التصوير سامح الأمير، مهندس الديكور عمر علاء، مهندس الصوت علاء عاطف، المسلسل تأليف محمد ذوالفقار وإخراج عمرو صلاح، ومن إنتاج جمال العدل.



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