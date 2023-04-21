سلطان بوروناي..شهر جولاي| كلمات أغنية عمرو دياب الجديدة

ياسر رشاد - القاهرة - طرح الهضبة عمرو دياب منذ قليل، أحدث أغنيه "الحفلة"، تزامنصا مع احتفالات عيد الفطر المبارك، عبر المنصة الموسيقية الشهيرة "أنغامي".

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كلمات أغنية الحفلة عمرو دياب

الأغنية من كلمات أحمد مرزوق، ألحان وتوزيع محمد قماح، وتضمنت "الحفلة"، كلمات غريبة من نوعها وأتت القافية بـ "اي" ، كالآتي:

أيوة جاي شوف الحفلة دي حلوة إزاي

ودق الطبلة ولعب الناي

كله بيرقص وبيغني كله قايل للهم باي باي

شوف السمرة دي عاملة إزاي

ولا البيضا أنا مش فتاي

أحلى بنات في الكون حواليا

تقولش بقيت سلطان بروناي

أيوة جاي بص البنت دي جامدة إزاي

ساكتة لكن قلبها رغاي

لون فستانها أنا وألوانها حاسس إني سافرت هاواي

بص بترقص حلو إزاي

رقصها رقص الطبقة الهاي

قلبي وراها رقص وياها طالع نازل رايح جاي

أيوة جاي بس احسبها دي تيجي إزاي

وهي بترقص شاورت هاي

كل اللي قبليها طاروا نسيتهم أه وأنا مش نساي

شوف بقى دخلت قلبي إزاي

دخلت قعدت شربت شاي

يخرب بيت رقة ضحكتها

ضحكة تلطف شهر چولاي

أغنية عمرو دياب الجديدة "شكرا من هنا لبكرة"

كان عمرو دياب قد طرح حديثًا في رمضان أغنية "شكرًا من هنا لبكرة"، لصالح إحدى الشركات الكبرى للمحمول في مصر.

وتقول كلماتها: "في لحظة عايزة اللي يعدل ميلك، ويسند يشيلك في وسط زحمة حياته يجيلك يوصل في ثانية.. يسبق بخطوة يحميك بقوة.. مالكش إلا هو في حد لما تخبط هيفتح يقابلك ويفرح من قلبه عايز يشوفك بتنجح يساعدك بفكرة.. معاك خطوة خطوة ده ماسابكش مرة.. امبارح وبكرة في حياتنا ناس هما الأساس ثابتين معانا مهما إيه يجرى في حياتنا ناس هما الأساس حقيقي شكرًا من هنا لبكرة دايمًا في ضهري ده صاحب عمري ده كنز ده رزق ده طوق نجاه بيرد غيبتي لو جابوا سيرتي، ومفيش حد بيفرق معاه بتجيلي فكرة بتطق فجأة.. هى المكالمة فيقولي يلا في حياتنا ناس هما الأساس ثابتين معانا مهما إيه يجرى في حياتنا ناس هما الأساس حقيقي شكرًا من هنا لبكرة".