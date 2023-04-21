بدون دعاية..عمرو دياب بأغنية جديدة في عيد الفطر (فيديو)

ياسر رشاد - القاهرة - فاجأ الهضبة عمرو دياب جمهوره بطرح أغنيته الجديدة "ألحفلة"، احتفالاً بعيد الفطر عبر المنصة الموسيقية الشهيرة "أنغامي".

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تفاصيل أغنية عمرو دياب الجديدة

الأغنية من كلمات أحمد مرزوق، ألحان وتوزيع محمد قماح.

أغنية عمرو دياب الجديدة "شكرا من هنا لبكرة"

كان عمرو دياب قد طرح حديثًا في رمضان أغنية "شكرًا من هنا لبكرة"، لصالح إحدى الشركات الكبرى للمحمول في مصر.

وتقول كلماتها: "في لحظة عايزة اللي يعدل ميلك، ويسند يشيلك في وسط زحمة حياته يجيلك يوصل في ثانية.. يسبق بخطوة يحميك بقوة.. مالكش إلا هو في حد لما تخبط هيفتح يقابلك ويفرح من قلبه عايز يشوفك بتنجح يساعدك بفكرة.. معاك خطوة خطوة ده

ماسابكش مرة.. امبارح وبكرة في حياتنا ناس هما الأساس ثابتين معانا مهما إيه يجرى في حياتنا ناس هما الأساس حقيقي شكرًا من هنا لبكرة دايمًا في ضهري ده صاحب عمري ده كنز ده رزق ده طوق نجاه بيرد غيبتي لو جابوا سيرتي، ومفيش حد بيفرق معاه بتجيلي فكرة بتطق فجأة.. هى المكالمة فيقولي يلا في حياتنا ناس هما الأساس ثابتين معانا مهما إيه يجرى في حياتنا ناس هما الأساس حقيقي شكرًا من هنا لبكرة".