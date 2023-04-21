شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يطرح "الحفلة" فى أول أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب عمرو دياب أحدث أغنياته بعنوان "الحفلة"، الأغنية من كلمات أحمد مرزوق ولحن وتوزيع محمد قماح وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

وتقول كلمات الأغنية:

أيوة جاي شوف الحفلة دي حلوة ازاي

ودقة طبلة ولعب الناي

كله بيرقص وبيغني

كله قايل للهم باي باي

شوف السمرا دي عاملة ازاي

ولا البيضا ان مش فتاي

احلى بنات في الكون حواليا

تقولش بقيت سلطان بروناي

يذكر أن الفنان عمرو دياب يستعد لاحياء مجموعة من الحفلات خلال الفترة القادمة ، حيث يحيي حفلاً في مكادي باب بالغردقة يوم ٢٣ إبريل الجاري ،

وكان عمرو دياب قد طرح في شهر رمضان اغنيتين دعائيتين هما شكرا من هنا لبكرة و تعالى وحققتا نجاحا كبيرا على مدار الشهر الكريم.