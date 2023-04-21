شكرا لقرائتكم خبر عن 100 ألف جنيه إيرادات فيلم محمد رمضان "هارلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم محمد رمضان "هارلي" المنافس في موسم عيد الفطر 2023، إيرادات ليلة العيد أمس قدرت بـ 100 ألف جنيه، من شباك التذاكر.

واحتفل النجم محمد رمضان بالعرض الخاص لفيلم "هارلى" والذي ينافس في موسم عيد الفطر المبارك أمس الخميس، ويشاركه في البطولة النجمة مي عمر والنجم محمود حميدة، والفيلم من إخراج محمد سمير.

وحضر من أبطال العمل والضيوف كل من حسني شتا، إسماعيل فرغلي، نشوي بلال، المؤلفة هند عبد الله، محمود السيسي، المخرج محمد سمير، الملحن عادل حقي، محمود حافظ، هيثم نبيل، عصام السقا، المخرج حسام الحسيني، أمل رزق وابنتها لمي كتكت، غفران محمد، ياسين أحمد السقا.

وتدور أحداث الفيلم حول "هارلي"، مهندس الميكانيكا الذي يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة.

جعفر العمدة

ويعرض للنجم محمد رمضان في شهر رمضان الكريم مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.