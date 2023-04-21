شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهيم يسخر من زلات لسان سيد فى مسلسل جعفر العمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سخر الفنان أحمد فهيم، من شخصية سيد التي يقدمها في مسلسل جعفر العمدة، وزلة لسانه أمام دلال "إيمان العاصى" وإبلاغها بأن ابن جعفر "محمد رمضان" ما زال على قيد الحياة وعثر عليه ما جعلها تغضب وقد أبلغته والدته صفصف عدم التحدث في الموضوع مع أحد ولكنه وقع بلسانه أمام دلال.

ونشر أحمد فهيم، صورة لشخصية سيد من المسلسل، عبر حسابه على فيس بوك، وكتب قائلاً: "هو أنت يا سيد مش ناوي تمسك لسانك شوية أنا زهقت منك !".

وشهدت أحداث الحلقة السابقة من مسلسل جعفر العمدة، قتل دلال "إيمان العاصي" بلال شامة بالسكين، وذلك أمام شقيقيها شوقي وكارم، وذلك بعدما ذهبت إلى بلال شامة في محبسه بمزرعة جعفر العمدة، واعترفت أمامهم بأنها وراء كل ما حدث لابن جعفر العمدة .

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، ولديه 3 زوجات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت.