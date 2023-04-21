شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عملة نادرة الحلقة الأخيرة.. هل ينتقم عبد الجبار من نادرة بعد ذهابها إليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر عبد الجبار "جمال سليمان" خلال أحداث الحلقة 29 من مسلسل عملة نادرة، أن يمنع الطعام والشراب والدواء عن أهل النجع حتي نأتي إليه نادرة راكعة في منزله، وحاول حسن أبو عصاية "كمال أبو رية" مساعدتهم ولكن لم يستطع، وفي النهاية ذهبت نادرة "نيللي كريم" لعبد الجبار في داره فهل سينتقم عبد الجبار منها بعد مجيئها، هذا ماسنعرفه خلال أحداث الحلقة الأخيرة.

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموال ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.