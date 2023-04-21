حفلات عيد الفطر 2023| محمد حماقي على موعد مع جمهوره في دمياط

ياسر رشاد - القاهرة - يحتفل الفنان محمد حماقي مع جمهوره المصري بعيد الفطر المبارك، بحفل غنائي جديد في مدينة دمياط، وذلك حسب ماأعلن في وقتٍ سابق عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.

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موعد حفل محمد حماقي في دمياط

ومن المقرر ان يقام الحفل في الـ 27 من إبريل الجاري، بمناسبة افتتاح أحد النوادي الكبرى في دمياط، ويقتصر الحضور على أعضاءه فقط .

حماقي في رمضان 2023 ..فضوله المكان

كان قد شارك حماقي في الإعلانات الرمضانية بأغنية "فضوله المطان"، لصالح إحدى المشاريع العقارية الجديدة، وحققت أكثر من 3 ملايين مشاهدة، وتقول كلماتها"

حبيبي جاي اهو على وصول

ويا ليل ليل بينا وطول

ايوة اللي بيصبر بينول

قلبي خلاص لاقى حضن وبيت

فضوله المكان وسعوا

لو نوره بان وزعوا

فل وياسمين بدعوا

اعلمله ايه

دة او على الجمال اسمه

بسأل سؤال اوله

هل في احتمال توصوا للي احنا فيه

الحلوين ليهم تركيبة

وانا صادفت اشكال والوان

بس حبيبي له طله رهيبة

جنبه ماحدش فيكوا يبان

فضوله المكان وسعوا

لو نوره بان وزعوا

فل وياسمين بدعوا

اعلمله ايه

دة او على الجمال اسمه

بسأل سؤال اوله

هل في احتمال توصوا للي احنا فيه

علولنا شوية المزيكا

دقات قلبي بترقص ليه

دة مسح الكل بأستيكا

بقى لا قبله ولا بعديه