أغاني عيد الفطر2023|إليسا ورامي جمال بإصدارات جديدة

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد الفنانة إليسا والفنان رامي جمال، لطرح أحدث أغانيهما في عيد الفطر المبارك، وذلك حسب ما أعلنا عبر حساباتهما الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.

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تفاصيل أغنية إليسا الجديدة 2023

جمهور إليسا على موعد مع أغنيتها الجديد"بتمايل على الـ beat"، التي أعلنت عنها مساء أمس، من كلمات وألحان عزيز الشافعي توزيع أمين نبيل، والتي سيتم طرحها خلال الأيام القليلة القادمة عبر يوتيوب والمنصات الموسيقية كافة.

بجانب أغنية الفنان رامي جمال "لحظة بعادك" المقرر طرحها في الـ 23 من إبريل عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وعدد من المنصات الموسيقية الشهيرة.

أحدث أغاني إليسا 2023

كانت أحدث أغاني إليسا من خلال أغنية أنا وبس، وتقول كلماتها بدك تعرف لما بشوفك أنا شو بحس بحس الدنيي كلا

ملكي أنا وبس بدك تعرف لما بشوفك أنا شو بحس بحس الدنيي كلا ملكي أنا وبس بشوف القمر حدي والهوا عا خدي وإيديك المخدة وعينيك بحر وشمس وبطير وبطير من كتر الفرح لبعيد وبصير عم برسم معك مواعيد ويزيد حبك بالقلب بيزيد وبروح وبروح وبروح عا دنيي ما فيها هموم فيها سهر فيها قمر ونجوم الغيوم... فيها بتنمحي الغيوم بتروح بتروح معقول بعدك ما عرفت اني ما بعيش لحظة لو غبت عني خليك لو حتى زعلت مني لا تروح لا تروح خليك حدي غمرني بدي ياك بحبك أنا بحبك أنا وبهواك إنساك صعبة يا حلو إنساك لا تروح لا تروح ".