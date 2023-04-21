شكرا لقرائتكم خبر عن التفاف الجمهور حول ياسر جلال بعد صلاة العيد في شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم ياسر جلال، على تأدية صلاة عيد الفطر في مسجد السلام بشرم الشيخ مع زوجته هبة وأبنائه جلال وقدرية، وبعد الصلاة التف الجمهور حوله لالتقاط الصور التذكارية معه.

وكان قد تصدر مسلسل علاقة مشروعة، والنجم ياسر جلال مؤشرات البحث علي موقع التواصل الاجتماعى والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان، وتفاعل الجمهور مع المسلسل.

مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.