شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين: الاهتمام بالطفل وتقديم محتوى يناسب عمره فكرة عظيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت النجمة صابرين بخطوة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فى إطلاق أكبر مشروع يحتوى الأطفال فى الإعلام العربى، من خلال خريطة برامجية ودراما وأعمال كارتونية موجهة للأطفال بمختلف مراحلهم العمرية، مؤكدة أنها فكرة عظيمة، والأطفال يحتاجونها جدا فى هذه الفترة التى تتطلب الاهتمام بالنشء، وتقديم محتوى يساهم فى ترسيخ مبادئ مهمة لهم منذ الصغر.



وأشارت صابرين، لـ"الخليج 365"، إلى أنها تؤيد هذه الفكرة تماما، كما وجهت التحية إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لإقدامها على هذه الخطوة، لا سيما أن محتوى الأطفال يعد مكلفا للغاية ومن الصعب إنتاجه، قائلة: كان لا بد من كيان كبير يتولى هذه الخطوة بعدما افتقدناه لفترة طويلة، وأصبحنا نتجه إلى المحتوى الأجنبى لتشغيله إلى الأطفال فى السنوات الأخيرة.



وتابعت صابرين: إن تقديم محتوى أطفال على مختلف القنوات والاستعانة بالناس الذين عملوا فى هذا المجال وهم فى الصغر سيكون له أهمية فى تنوع المحتوى، مشددة على أن الأمر بالنسبة لها يعد مرحبا به جدا، لا سيما أنها من الفنانات اللاتى اشتهرن بتقديم محتوى للأطفال خلال بداياتها الفنية، وأغانيها التى ما زالت حاضرة ويسمعها الأطفال فى كل الأوقات، لافتة إلى أن الأطفال "مقموصين مننا" بعد تجاهل تقديم محتوى خاص لهم على مدار السنوات الماضية.