شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة مونتاج فيلم الرعب The Boogeyman بسبب الجمهور.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة المنتجة لفيلم الرعب The Boogeyman عن إعادة مونتاج فيلم رعب جديد مقتبس عن رواية للمؤلف ستيفن كينج، بعد أن صرخت الجماهير بصوت عالٍ لدرجة أنهم "فوتوا السطور التالية تمامًا"، من إخراج روب سافاج، وهو فيلم رعب خارق للطبيعة يستند إلى قصة قصيرة لـ كينج طرحت فى 1973.

ويتتبع فيلم The Boogeyman طالبة المدرسة الثانوية سادى هاربر (صوفي تاتشر) وشقيقتها سوير (فيفيان ليرا بلير) اللذان يطاردهما كيان مرعب.



The Boogeyman

فى حديثه إلى Empire أوضح سافاج أنه يجب إعادة سرد تسلسل ظهور الوحش بعد الاستجابة الشديدة من الجماهير أثناء عروض الأولية للعمل، حيث قال سافاج: "فى المرة الأولى التى شاهد فيها الجمهور المخلوق، صرخ الجمهور بصوت عالٍ، ثم بدأو في التحدث من حولهم، لدرجة أنهم فاتتهم تمامًا السطور التالية، لذلك كان علينا إعادة تسجيلها من جديد".

حصل الفيلم أيضًا على استجابة إيجابية من كينج نفسه، حيث أضاف سافاج قائلا: "استأجرنا السينما الخاصة به وعرضنا الفيلم له، لم أذهب لأنني كنت مرعوبًا من رد فعله، لكن يبدو أنه شعر بالسعادة في عدة لقطات، ثم أرسل رسالة إلى كل من عمل في الفيلم، والتي لن أقوم بالكشف عنها".

من بين أعضاء فريق التمثيل في فيلم الرعب The Boogeyman كل من كريس ميسينا، مارين إيرلندا، ماديسون هو، ليزا جاي هاميلتون وديفيد داستمالشيان، على أن يتم عرض فيلم The Boogeyman في دور السينما في 2 يونيو المقبل.